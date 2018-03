publié le 30/09/2016 à 00:07

Le retour d'Envoyé spécial, célèbre émission d'investigation du service public, était très attendu. Remanié pour la rentrée et dirigé par Élise Lucet, le documentaire proposait, jeudi 29 septembre sur France 2, une série de trois reportages, dont l'un consacré à la sulfureuse affaire Bygmalion, société choisie par l'UMP pour organiser les meetings de Nicolas Sarkozy en 2012. Dans ce reportage signé Tristan Waleckx, les journalistes recueillent le témoignage de Franck Attal, l'un des fondateurs de l'agence de communication soupçonnée d'avoir permis le financement illégal de la campagne de l'ancien président.



Et le verdict des téléspectateurs est très positif. Sur les réseaux sociaux, bon nombre ont salué le professionnalisme des journalistes et la grande qualité des enquêtes proposées. "Merci Envoyé spécial de redonner au journalisme ses lettres de noblesse. Deux superbes enquêtes : la SNCF et Bygmalion", se réjouit notamment une twittos.

Cette nouvelle version est excellente : Bravo à @EliseLucet & vive le journalisme d'investigation ! #EnvoyeSpecial pic.twitter.com/xO4cnAG7Ps — Merry Laballe ¿¿ (@MerryLaballe) September 29, 2016

Merci #EnvoyeSpecial de redonner au journalisme ses lettres de noblesses.

Deux superbes enquêtes : la #SNCF et #Bygmalion — Elodie Hervé (@elodie_herve) September 29, 2016

Seul bémol : ce fameux conteneur rouge. Autant dire qu'il en a étonné plus d'un. "Le seul truc que je retiens de cette soirée, c'est qu'Élise Lucet a présenté l'émission dans un conteneur", raille un internaute. Toujours est-il que beaucoup espèrent déjà une longue vie dans le PAF à Élise Lucet et son équipe.

Par contre le conteneur rouge, c'est vraiment pas une bonne idée. #EnvoyeSpecial — Franck Devoir (@FranckDevoir) 29 septembre 2016