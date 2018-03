publié le 30/09/2016 à 17:30

Voilà une mission à laquelle personne n'est resté indifférent au sein de la Maison des secrets. Bastien et Julien, investis par La Voix de faire croire à leurs colocataires qu'ils sont d'anciens amants, ont déclenché pas mal d'énervement lorsque le pot-au-rose a été révélé. Notamment du côté de Mélanie, qui n'arrive pas à décolérer. La jeune femme, qui vit une histoire compliquée avec Bastien, a le sentiment d'avoir été utilisée par le jeune homme pour gagner l'argent de sa mission. Et elle ne compte pas lui pardonner tant qu'il ne lui aura pas présenté ses excuses.



Ainsi, c'est une Mélanie bien décidée que les téléspectateurs peuvent s'attendre à voir dans Secret Story, vendredi 30 septembre. Dans le confessionnal, elle n'hésite pas à donner le fond de sa pensée : "Il peut pas s'en tirer aussi facilement, quand même", lance-t-elle, abasourdie. "C'est un peu trop facile", juge la malheureuse candidate. "Il reste encore bien à sa place et il va rester bien à sa place jusqu'à ce qu'il me présente ses excuses", finit-elle par décréter.