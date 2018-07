Programme TV : ce soir, "Bull" face à "Dorine, d'un ciel à l'autre"

et Nassim Aziki

publié le 13/07/2018 à 18:00

Pour votre soirée du 13 juillet, nous vous proposons la série de la chaîne M6, intitulée Bull. On y retrouve l'acteur américain, Michael Weatherly (déjà vu dans la série NCIS). Il y interprète le rôle principal, celui d'un fondateur d'une firme spécialisée en conseil juridique. L'épisode est à suivre à partir de 21 heures.



Sur France 5, on note la fabuleuse série documentaire, Dorine, d'un ciel à l'autre. Cette dernière met en avant Dorine Bourneton, une aviatrice qui présente le monde et ceux qui le font, mais vu du ciel. Un programme fabuleux, à découvrir à partir de 20h55.

En face, TF1 diffuse son émission Les douze coups : le combat des maîtres, animé par Jean-Luc Reichmann. Pour l'occasion, plusieurs célébrités ont accepté de venir participer comme Michaël Youn, Jarry, Tal, Florent Peyre ou encore Anne Roumanoff. Tous ont répondu présent afin de jouer au profit de La Ligue contre le cancer.