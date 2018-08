publié le 07/08/2018 à 18:47

Pour cette soirée du 7 août, la chaîne M6 diffuse, dès 21 heures, son télé-crochet Audition Secrète, présenté par David Ginola et Éric Antoine. Une émission riche en surprise et en émotions qui met en avant différents candidats, qui ne sont pas au courant qu'ils passent une audition.



Du côté de TF1, on remarque la diffusion de la très populaire série, Camping Paradis, avec Laurent Ournac. Dans l'épisode, ce dernier va tenter de venir en aide à une ancienne star de la chanson, victime d'un burn-out.

Chez France 2, on note la diffusion des Championnats d'Europe d'athlétisme 2018, qui se déroulent dans la capitale allemande, Berlin. Jimmy Vicaut, l'athlète (sprinteur) issu de la ville de Bondy (comme le footballeur Kylian Mbappé), fait figure de favoris pour la France.

Enfin, W9 propose le cultissime film d'animation franco-britannique Les douze travaux d'Astérix, de René Goscinny et Albert Uderzo. Sorti en 1976, cette adaptation sur écran du plus célèbre des Gaulois a nécessité deux années de travail et 500.000 dessins.