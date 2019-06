Prix Chaffanjon du reportage multimédia 2019 : découvrez les lauréats

publié le 06/06/2019 à 20:30

Comme tous les ans depuis 2014, le prix Philippe Chaffanjon récompense deux reportages de terrain. Les candidats avaient jusqu'à mi-décembre pour soumettre leurs productions. Celles-ci ont été présentées à un jury de professionnels qui a distingué une réalisation, publiée courant de l'année 2017.



Il comporte une catégorie française et une catégorie haïtienne, pays dans lequel Philippe Chaffanjon s’était particulièrement impliqué.



Pour cette édition 2017, le prix du reportage multimédia français a été attribué à Sébastien Daycard-Heid, Guillaume Collanges, Bertrand Dévé et Jérome Pidoux pour "La vague à l'âme" publié sur le site de France 24.

Le prix du reportage multimédia haïtien a lui été attribué à Luckson Saint-Vil, Jean Marc Hervé Abelard et Dieu-Nalio Chery pour "Cité Soleil : les dessous d'une paix fragile" publié sur le site de AyiboPost.

Quels sont les sujets abordés ?

"La vague à l’âme" - L'Odyssée des pêcheurs sénégalais de Lorient à Joal-Fadiouth. Des pêcheurs sénégalais ont posé leur sac en Bretagne pour y exercer leur métier, poussés hors de chez eux par la surexploitation des ressources halieutiques dans leur pays. "Un étonnant voyage entre deux rives qui raconte comment se tissent le travail et la solidarité", explique Florence Aubenas.



"Cité Soleil : les dessous d'une paix fragile". Le jury a primé "une enquête remarquable, des témoignages saisissants: on a rarement montré les rues de Port-au-Prince dans une telle nudité". Depuis 2015, les chefs de gangs ont enterré la hache de guerre et le plus grand bidonville de la capitale haïtienne semble s’être apaisé après des décennies de terreur. Aujourd’hui, les anciens caïds se posent en bienfaiteurs : ils ont créé des fondations, qu’ils utilisent pour blanchiment d’argent et proposent des projets de développement au gouvernement haïtien comme au secteur privé. Une paix fragile, toujours sur le point de basculer, mais dont dépend le sort de 300.000 personnes.

Philippe Chaffanjon, un grand professionnel

Ce prix est l'occasion de rendre hommage à la carrière, aux valeurs et au travail de Philippe Chaffanjon. Diplômé du Centre de formation des journalistes, Philippe Chaffanjon a débuté sa carrière dans le service public en 1982 avant de rejoindre la rédaction de RTL en 1987. Il a travaillé vingt ans au sein de la radio de la rue Bayard. D'abord grand reporter, il a exercé son métier sur des conflits comme la Tchétchénie, le Rwanda ou encore le Kosovo avant de devenir rédacteur en chef en 2000, puis directeur adjoint de la rédaction en 2004. Reconnu pour son exigence et son professionnalisme, il était retourné vers le service public en 2007, d'abord à France Info puis à France Bleu en tant que directeur adjoint de Radio France et responsable du réseau national.



Philippe Chaffanjon est mort le 24 avril 2013 à l'âge de 55 ans. Quelques mois après son décès et en partenariat avec sa famille, plusieurs médias ont décidé de créer un prix qui regroupe les valeurs que défendait ce grand professionnel. RTL, Radio France, Le Point, Sud Ouest et M6 sont notamment partenaires de cette récompense qui a pour objectif de saluer le travail de terrain et le talent de journalistes français et haïtiens.



Les membres du jury

Le jury de cette quatrième édition Prix Philippe Chaffanjon, présidé par Florence Aubenas, réunit des journalistes et personnalités des médias de premier plan : Matthieu Aron (L’Obs), Florence Aubenas (Le Monde), Alexandre Brachet (UPIAN), Charlotte Chaffanjon (auteure et journaliste), Jacques Expert (auteur), Guillemette Faure (Le Monde), Olivier Geay (RTL), Yves Harté (Sud-Ouest), Pierre Haski (Président Reporters Sans Frontières), Isabelle Labeyrie (France Info), Franck Moulin (BFM), Patrick de Saint-Exupery (auteur et journaliste), Fanny Stenneler (France 2).