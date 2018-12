et AFP

publié le 18/12/2018 à 14:39

Après trois années de baisse, les violences contre les journalistes sont reparties à la hausse en 2018. Comme chaque année, Reporters sans frontières (RSF) a publié son bilan. Cette année, 80 journalistes ont été tués dans le monde, contre 65 en 2017. Au total, plus de 700 journalistes professionnels ont été tués ces dix dernières années, selon RSF.



Les victimes sont principalement des hommes, 77 exactement contre 3 femmes. Parmi les victimes, 63 journalistes professionnels, soit une hausse de 15% par rapport à 2017, 13 journalistes non professionnels et 4 collaborateurs de médias, souligne l'ONG basée à Paris.

L'Afghanistan a été le pays le plus meurtrier en 2018 pour les journalistes puisque 15 d'entre eux y ont perdu la vie. La Syrie, première de ce classement depuis 2012, reste deuxième pays le plus dangereux avec 11 journalistes tués.

Reporter sans frontières dénonce "une violence inédite" contre les journalistes et rappellent que 348 d'entre eux sont actuellement en détention et 60 en otages.