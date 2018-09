Pourquoi "Questions pour un Champion" a lieu au musée du Louvre, à Paris ?

publié le 13/09/2018 à 18:38

Un écrin splendide pour le célèbre jeu télévisé. Les jeudi 13 et vendredi 14 septembre, Samuel Étienne et ses Questions pour un Champion ont élu domicile, pour la première fois, au musée du Louvre, à Paris. Deux émissions spéciales diffusées à 18h10 sur France 3, qui verront les candidats s'affronter entre la Joconde et La Vénus de Milo.



L'occasion pour le célèbre jeu de participer aussi, aux Journées du patrimoine, qui se déroulent ces samedi 15 et dimanche 16 septembre partout en France. Interrogé par Le HuffPost, Samuel Etienne, le présentateur du jeu de France 3, a confié quelques informations sur ce tournage quelque peu spécial.

"C'était génial d'avoir le Louvre rien que pour nous. C'est magique d'entrer dans des salles que l'on a connu bondées. On a tourné toute la journée avec une équipe légère de trois caméras pour ne pas dénaturer le musée", se réjouit celui qui a remplacé Julien Lepers en 2016.

L'équipe de l'émission a en effet pu investir les lieux un mardi, jour de fermeture du musée au public. Et qui dit musée, à fortiori celui-ci, dit conditions de tournage spécifiques. "On avait un cahier des charges très strict pour protéger les œuvres. Par exemple, nous avons dû utiliser des lumières froides et nous maquiller loin des œuvres pour pas qu'un grain de poudre se pose dessus", détaille Samuel Étienne.



Pour des questions de respect des lieux, seule la seconde manche du jeu, le "Quatre à la suite", a été tourné dans l'enceinte du musée. Le reste de l'émission a été filmée dans les studios habituels, en plateau, au Pré-Saint-Gervais, ajoute le site d'information.