publié le 17/09/2017 à 17:02

Florent Pagny est "un malin", comme l'a dit Laurent Ruquier en préambule de son passage dans l'émission "On n'est pas couché", ce samedi 16 septembre.



La preuve : avant même de passer sous les tirs croisés de Yann Moix et Christine Angot, il a pris les devants et lui même vivement critiqué leurs manières et procédés. "Je vous vois tous les deux, toujours à aller chercher quelque chose qui puisse être ou blessant ou un peu dur... ,a -t-il lancé directement, et je me dis que ça doit être dur d'être dur...". Selon le chanteur, les chroniqueurs ne verraient "la bouteille qu'à moitié vide, alors qu'elle à moitié pleine !"

Christine Angot et Yann Moix patientaient silencieusement sur les starting-blocks pour faire la critique du dernier album de Florent Pagny, Le présent d'abord. Ils ont été pris de court par la critique du chanteur qui a spécialement taclé avec un sourire ambiguë Yann Moix : "Vous êtes un comique acide, avec des vannes qui peuvent blesser, mais en même temps elles font rire".