Pink sera en concert à Paris La Défense Arena le 3 juillet 2019

publié le 16/10/2018

Après son dernier passage en France en 2013, avec un AccorHotels Arena complet à Paris, Pink revient officiellement en 2019 dans l’hexagone ! L’icone de la pop internationale a annoncé ce lundi 15 octobre un concert à Paris La Défense Arena pour l’été prochain. Elle se produira sur la scène parisienne le 3 juillet 2019, une date qui fera partie de sa nouvelle tournée Beautiful Trauma World Tour. La mise en vente officielle aura lieu dès le mercredi 24 octobre à 10h00.



Comme le précise le communiqué de presse de la salle de concert, le septième album studio de l'artiste internationale, Beautiful Trauma, est déjà certifié platine. Il a débuté à la première place du palmarès 200 du Billboard, atteignant le sommet des ventes dès la première semaine. La tournée mondiale de Pink, intitulée également Beautiful Trauma, en référence à son dernier album, a débuté à Phoenix en mars 2018.

De nombreux invités spéciaux

Un succès aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le magazine de musique Variety affirmait que "sans trop craindre l'hyperbole, un concert de Pink est le show dont la physionomie en fait le plus grand jamais vu dans le cadre des spectacles pop". Des invités spéciaux, comme Vance Joy, KidCutUp et Bang Bang Romeo, se joindront à Pink pour cette tournée. Le groupe britannique de rock alternatif Bang Bang Romeo rejoindra également l'artiste pop-rock.