Pierre Bénichou cherche à épater une spectatrice des Grosses Têtes

Best of 30.07.17

publié le 30/07/2017 à 18:00

Jean-Jacques Péroni se fait encore remarqué par sa tenue, un magnifique pull vert, Marcela Iacub attaque sur le mauvais goût, Péroni la renvoie dans ses cordes.

Doublé de Pierre Bénichou, il montre sa culture pour épater une blonde au premier rang.

Karine Le Marchand a vu le zizi de Christophe Dechavanne, dans un magazine, il s'était fait prendre en phot par un paparazzi. Dechavanne était furieux parce qu'il sortait d'une eau froide.

Cédric Villani est l'homme le plus sexy des Grosses Têtes, c'est en tout cas ce que prétend une étude américaine sur les métiers les plus sexy. Cédric Villani invite Arielle Dombasle à la maison des métallos.

Et quelques autres surprises avec les meilleurs moments de la saison des Grosses Têtes. Les Grosses Têtes se sont mis à l'heure des vacances

Cédric Villani dans Les Grosses Têtes Crédit : dailymotion