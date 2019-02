Philippe Lacheau et Elodie Fontan dans A La Bonne Heure !

publié le 01/02/2019 à 12:30

Le 6 février prochain, Nicky Larson, célèbre héros de manga japonais créé par Tsukasa Hojo, débarquera sur grand écran. Et c'est Philippe Lacheau qui va lui prêter ses traits ! L'acteur réalise ici son quatrième long métrage après Babysitting 1 et 2 avec près de 2,5 millions de spectateurs en 2014 et 2015, ainsi qu'Alibi.com qui a dépassé le cap des 3 millions d'entrées en 2017.



Au casting de cette superproduction, on retrouve évidemment les fidèles acolytes du cinéaste : Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, mais aussi quelques célébrités telles Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Audrey Lamy ou encore Chantal Ladesou.

"Nicky Larson et le parfum de Cupidon", le nouveau film de et avec Philippe Lacheau

Ce n'est pas la première fois que Nicky Larson est adapté au cinéma. En 1993, Jackie Chan avait déjà incarné le détective privé. En France, il a été diffusé en dessin animé dans la célèbre émission pour enfant le Club Dorothée à partir de novembre 1990.



L'histoire : Nicky Larson (Philippe Lacheau) est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise...

Pour en savoir plus, nous vous proposons de découvrir la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.