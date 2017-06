Isabelle Nanty et PEF dans A La Bonne Heure

publié le 23/06/2017 à 12:30

Frédéric Forestier, l'homme à qui l'on doit Le Boulet, Astérix aux Jeux Olympiques et Stars 80, revient avec une nouvelle comédie intitulé Mon poussin. Au casting, nous retrouvons Isabelle Nanty et Pierre-François Martin-Laval dans le rôles de parents trop envahissants, prêts à tout pour que leur fils (Thomas Solivérès) oublie son premier chagrin d’amour. Un film à découvrir au cinéma le 28 juin.

"Mon poussin", le fillm de Frédéric Forestier avec Isabelle Nanty et PEF

Synopsis

Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents (Isabelle Nanty et PEF) décident donc de prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure de désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme…

Découvrez la bande-annonce du film "Mon poussin"

> "Mon poussin" - Bande-annonce (2017)

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Régis Mailhot.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

