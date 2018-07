publié le 30/07/2017 à 11:00

Tous les jours, à 9h du matin, les patrons de chaînes, leurs staffs, les présentateurs et les journalistes se ruent sur les publication de Médiametrie. Un rituel quotidien primordial car de là dépend l'avenir d'un programme et plus globalement d'une chaîne. Qui dit audience dit parts de marché. Cette dernière donnée est ce qui détermine la puissance d'une chaîne et donc sa capacité à imposer des tarifs publicitaires importants aux annonceurs.



Stress et fébrilité semblent donc devoir saisir le microcosme de la télévision en milieu de matinée, les chiffres étant dans la foulée publiés et commentés dans les médias. De mauvais scores peuvent plomber une grille. Un carton d'audience et c'est toute une tranche horaire qui peut décoller par effet d'entraînement.

1. Le panel Médiamat

Il correspond à l’ensemble des personnes qui se sont portées volontaires afin que l'on comptabilise ce qu'elles regardent à la télévision. Bien entendu, ce panel n'est pas constitué au hasard, il doit être représentatif de la population française. Catégorie socio-professionnelle, tranche d'âge, répartition géographique... Rien n'est laissé au hasard et Médiamétrie prend en référence les chiffres de l'Insee.

Jusqu'en 2012, il y avait 3.700 foyers et environs 9.500 personnes de 4 ans et plus répertoriées. Depuis, le panel à été ajusté à 5.000 foyers et plus de 11.000 personnes pour coller aux changements de modes de consommation de la télévision tels les smartphones ou la VOD, ainsi que la multiplication des plateformes de diffusion.

2. L'audiomètre

C'est lui qui "moucharde" (avec votre assentiment) à Médiametrie les programmes que vous regardez. Il est relié à toutes les télévisions du foyer et tous les membres de celui-ci y sont enregistrés. L'audiomètre est fourni avec une télécommande sur laquelle chaque membre du foyer a une touche individuelle afin que la mesure prenne en compte ses données (âge, CSP...). Et si des invités sont présents, eux aussi doivent jouer le jeu.



Afin d'éviter de fausser les chiffres, il faut rester plus de 10 secondes devant un programme pour que l'audience soit comptabilisée. L'audiomètre va ainsi enregistrer les activités des écrans à chaque fois qu'il est allumé (et éteint) et enregistre toutes les données (visionnage de programme télévisés mais aussi de la consommation de Blue-Ray, ou de jeux vidéo). Tout cela est compilé et envoyé dans la nuit à Médiametrie.

3. La PDA

La part d'audience. Sans doute le chiffre-clé car il met en relief le chiffre brut du nombre de téléspectateurs. En effet, si un programme rassemble 5 millions de personnes à une heure d'écoute où l'audience totale est de 20 millions, la part d'audience est de 25% (un quart des personnes devant un écran à cette heure). Mais si le même programme rassemble toujours 5 millions de personnes mais sur une audience globale de 25 millions, la PDA ne sera "que" de 20%.



Cette part d'audience va donc déterminer la force d'un programme, son importance et, bien entendu, la capacité qu'aura la chaîne à imposer des tarifs d'écrans publicitaires élevés. Une part d'audience est aussi une part de marché. À l'inverse, un programme peut faire 33% de part d'audience mais n'avoir rassemblé qu'un million de personnes sur 3 millions d'audience globale.

4. Audience veille

Elle aussi est devenue très importante depuis la mise en place des replays. En effet, elle va cumuler l'ensemble de l'audience d'un programme sur une journée. Elle prend ainsi en compte la VOD activée le jour-même. Ce chiffre est livré à J+1 après la diffusion dudit programme.

5. Audience J+7

Elle concerne l'ensemble des données en audience veille, cumulées sur les 7 jours qui suivent la diffusion du programme. Cette donnée reste importante car elle prend en compte la "catch-up TV", qui consiste à regarder un programme en streaming sur Internet. Pour certains programmes phare, ce visionnage peut représenter jusqu'à 20% de l'audience globale. Là encore, les chiffres sont importants car il permettent de négocier le prix de la publicité passée lors du visionnage en streaming.

6. FRDA-50

Femme responsable principale des achats du foyer de moins de 50 ans. L'ex-"ménagère de moins de 50 ans" a changé de nom mais elle fait toujours autant fantasmer les chaînes de télévision qui axent des programmes entiers pour les séduire. Sur des tranches horaires stratégiques (access et prime time, notamment), la part d'audience chez les FRDA-50 est une donnée capitale car elle est censée être celle qui fait les courses. Et c'est donc pour elle que l'on passe les publicités. Plus il y en a devant l'écran, plus la pub est facturée cher.