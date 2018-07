Patrick Timsit dans A La Bonne Heure sur RTL

publié le 27/02/2018 à 12:30

Patrick Timsit joue actuellement dans Le livre de ma mère, mis en scène par Dominique Pitoiset. Dans ce spectacle, le comédien rend hommage à toutes les mères à travers le texte d'Albert Cohen. Le monologue se jouera au Théâtre de l'Atelier jusqu'à la mi-mars.

Cette oeuvre, d'un peu moins de 200 pages, Patrick Timsit l'a découvert il y a plus de trente ans. A l'époque déjà, l'artiste savait qu'il le jouerait un jour sur scène, quand il aurait la maturité suffisante pour l'interpréter.

Le texte d'Albert Cohen, écrit en 1954, fait échos dans la vie du comédien. Tout comme l'écrivain a quitté Corfou en Grèce pour s'installer à Marseille avec ses parents, Patrick Timsit a débarqué de Tunisie à l'âge de 2 ans pour venir s'installer en France, plus précisément à Paris.

Ce qui plait surtout à l'humoriste et comédien, c'est l'universalité du texte. Pour lui, cette oeuvre s'adresse à toutes les mères. Patrick avait d'ailleurs demandé à sa propre mère de ne pas venir au spectacle, par crainte d'avoir la pression à cause de sa présence. Celle-ci ne l'a pas écouté ! Elle est ainsi venue en cachette, ce qui a permis à l'artiste de jouer sans se rendre compte que sa mère l'observait. Un soulagement pour le comédien !



Après les planches du Théâtre de l'Atelier jusqu'au 17 mars prochain, Patrick Timsit sera en tournée avec Le livre de ma mère jusqu'en avril 2018.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 23 Mars à Plougonvelin

- 30 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

