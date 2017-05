publié le 17/05/2017 à 10:52

A l'occasion de la journée internationale contre l’homophobie le 17 mai, France 2 propose une soirée spéciale avec une fiction inédite suivie d’un débat. Intitulé Baisers cachés et réalisé par Didier Bivel, le téléfilm met notamment en scène Patrick Timsit dans le rôle d'un père qui vit mal l'homosexualité de fils.

"Baisers cachés" de Didier Bivel, avec Patrick Timsit

Prix de la critique au Festival de Luchon, la fiction bénéficie d’un joli casting pour accompagner Patrick Timsit. Il y a notamment Bruno Putzulu, Catherine Jacob, ou encore Barbara Schultz.



Baisers cachés sera suivi d'un débat animé par Julian Bugier. Le présentateur et journaliste sera entouré par Patrick Timsit mais aussi des jeunes gens, des parents ainsi que des responsables d’associations venus témoigner. Enfin, France 2 diffusera Les invisibles, césarisé en 2013. Le documentaire donne la parole à des personnes homosexuelles de l’entre-deux-guerres qui ont, à l’époque, choisi de vivre au grand jour.

Synopsis

Nouveau venu au lycée, Nathan, 16 ans, vit seul avec son père policier, Stéphane. Leurs rapports sont complices. Nathan est invité à une soirée où il flashe sur un garçon de sa classe. Ils se retrouvent à l’abri des regards et s’embrassent. Mais quelqu’un les observe en cachette et publie la photo de leur baiser sur facebook : la rumeur se répand sur le net et provoque le scandale au lycée et dans les familles. Stéphane découvre l’homosexualité de son fils. Il est choqué et se détourne de Nathan. Au lycée, les élèves harcèlent Nathan et s’interrogent sur l’identité de l’autre garçon. Nathan, amoureux, refuse de révéler l’identité de son amoureux et fait front contre les moqueries et le violence. Pourra-t-il compter sur son père ? Et sur celui qu’il aime ?

