Patrick Fiori dans A La Bonne Heure !

C'est une belle surprise que Patrick Fiori réserve à ses fans ! Le 22 février prochain, le chanteur de 49 ans publiera la réédition de Promesse, son nouvel album sorti en octobre 2017 et certifié disque d'or. Un opus singulier pour l'artiste puisque c'est la première fois qu'il prend la plume pour signer les textes qui composent l'album.



Cette nouvelle version sera enrichie de trois titres bonus dont la chanson inédite Je sais, la reprise du classique arménien Dele Yaman et une version alternative de Où je vis. Vous pourrez également découvrir un documentaire de 40 minutes sur les coulisses de la tournée, ainsi que les trois clips et making-of de l’album.

"Promesse", le nouvel album de Patrick Fiori

Patrick Fiori fait partie de ces chanteurs français incontournables. Mais c’est aussi un artiste qui aime se lancer de nouveaux défis, comme l’année dernière lorsqu’il a orchestré l’album hommage à la Corse Corsu Mezu Mezu, écoulé à plus de 300 000 exemplaires. En témoigne aussi l’évolution musicale de son single Où je vis, qu’il a entièrement écrit et composé. Une soif de nouveaux défis qui l’a aussi mené à intégrer en tant que coach l’émission de TF1 The Voice Kids.

Avec ce nouvel opus, Patrick Fiori a décidé de relever un défi : "enlever toutes les barrières, musicalement, et de [se] faire confiance". Un pari réussi ! Outre sa collaboration avec son ami de longue date Jean-Jacques Goldman, le chanteur originaire de Marseille a invité Icare à lui écrire un titre, mais également Soprano et Slimane pour deux duos. Particulièrement impliqué dans l'écriture et la composition, il confirme avec Promesse son envie de "garder sa place dans la chanson française".



Le premier single, Les gens qu'on aime, est un titre signé par Goldman. Celui que l'on désigne depuis plusieurs années comme la personnalité préférée des Français fait d'ailleurs une apparition dans le clip qui accompagne le morceau. Une vidéo déjà visionnée plus de 3 millions de fois sur YouTube et que nous vous proposons de (re)découvrir ci-dessous...

> Patrick Fiori - "Les gens qu'on aime" (Clip officiel)

A partir de mars prochain, Patrick Fiori repartira sur les routes de France pour reprendre le cours de sa tournée Promesse. Il sera notamment le 02 mars à Ajaccio, le 07 mars à Albi, Le 10 mars à Pau, le 13 mars à Lyon, le 22 mars à Caen, le 23 mars à Amiens, le 02 avril à Mons (Belgique), le 06 avril à Mâcon, le 07 avril à Dijon ou encore les 26 et 27 avril à Marseille. A Paris, c'est à l'Olympia le 3 novembre que l'interprète de Que tu reviennes défendra en live les chansons de son nouvel opus.

