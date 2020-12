publié le 01/12/2020 à 12:16

Laverne Cox, l'actrice révélée dans Orange is The New Black, a été victime d'une agression transphobe le 29 novembre dernier à Los Angeles. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, elle raconte l'agression dont elle a été victime avec une amie, alors qu'elles se baladaient dans la rue.

Un homme les a approchées et leur a demandé "agressivement" : "Garçon ou fille ?", avant d'attaquer l'amie de Laverne Cox. "Le mec frappait mon amie", poursuit l'actrice dans sa vidéo. Elle appelle alors le 911 et l'agresseur disparaît. Les deux femmes sont désormais en sécurité. Mais, cette attaque transphobe les a beaucoup "choquées". Laverne Cox confie qu'elle n'a jamais cessé d'être choquée de ces agressions : "Le monde n'est pas sûr. Je n'aime pas y penser, mais c'est la vérité - c'est la vérité, et ce n'est pas sûr si vous êtes une personne trans. De toute évidence, je le sais bien. J'ai beaucoup vécu ça, mais ça ne manque jamais d'être choquant".

Elle poursuit : "Il est important pour moi de me rappeler et de vous rappeler que lorsque ces choses arrivent, ce n’est pas de votre faute. Ce n’est pas votre faute s’il y a des gens qui ne sont pas à l’aise avec votre existence dans le monde (...) Nous avons le droit de nous promener dans le parc".