publié le 08/09/2018 à 18:17

Pour cette seconde émission de la saison 2018/2019, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, Christine Angot et Charles Consigny, qui a remplacé Yann Moix depuis la rentrée, recevront différents invités, comme Pascal Canfin, directeur général du WWF France. Il viendra évoquer l'actualité politique et notamment le remplacement de Nicolas Hulot par François de Rugy à la tête du ministère de la Transition écologique et solidaire.



Seront également sur le plateau ce samedi 8 septembre Pierre Arditi et Isabelle Gélinas, pour la pièce Le Tartuffe de Molière. La réalisatrice Naidra Ayada et le producteur Thierry Ardisson, pour le film Ma fille.

La chanteuse Zazie, pour la sortie de son dixième album Essenciel. Enfin, le dessinateur Jul sera là pour la sortie de Silex And The City tome 8 l’homme de Cro-Macron aux éditions Dargaud.