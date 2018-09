publié le 04/09/2018 à 18:59

La fin du discours de passation de pouvoirs de Nicolas Hulot aura été riche en émotion. Sous les applaudissements du personnel du ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ancien ministre a livré un dernier discours, une semaine après l'annonce fracassante de sa démission.



"Mon geste est un geste d'espoir. Il n'a pas éteint l'espoir, il l'a réveillé, je l'espère, je vous le souhaite", a-t-il commencé sur le perron de l'hôtel parisien de Roquelaure. "Je n'ai pas réussi à combler cette faille entre (...) l'économie et l'écologie", ajoute l'ancien ministre, qui remercie ensuite Emmanuel Macron "pour sa confiance", Édouard Philippe "pour l'écoute", Élisabeth Borne "pour sa profonde humanité", ainsi que tout son cabinet.

Et d'insister : "Nous sommes dans un état d'urgence écologique, qui mérite que l'on se retrouve sur l'essentiel, que l'on change de prisme, de paradigme."

Osons l'utopie Nicolas Hulot





C'est la gorge serrée et les larmes aux yeux que Nicolas Hulot termine son discours, lançant un "Osons. Osons la solidarité. Osons l'espoir. Osons l'utopie", avant de laisser la parole à son successeur, François de Rugy.



Finalement, lui qui ajoute avoir toujours "eu du mal avec le protocole", reprend une dernière fois la parole, pour remercier "l'essentiel" : son cabinet et son épouse, Florence Lasserre, avant de saluer la foule et les forces de l'ordre aux portes du ministère, puis de quitter la cour de l'hôtel de Roquelaure.