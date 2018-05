publié le 20/05/2018 à 04:41

Invitée de On n'est pas couché, samedi 19 mai, Brigitte Lahaie est revenue sur la polémique que ses propos avaient déclenchée en janvier dernier. L'animatrice de radio avait estimé que l'on pouvait "jouir lors d'un viol". Une phrase lancée sur un plateau de télé qui avait profondément outrée, l'obligeant à la clarifier quelques jours plus tard. "J'aurais peut-être dû ajouter 'malheureusement'", avait-elle expliqué avant de présenter ses excuses.



Face à Laurent Ruquier, Yann Moix et Christine Angot, Brigitte Lahaie a lancé : "J'ai souvent dit une vérité qui n'est pas audible", expliquant que les réactions physiques ne suivent pas toujours les réactions psychologiques.

L'animatrice signataire de la tribune anti #MeToo, a également regretté que l'on puisse penser qu'elle cautionne certains comportements masculins. Pour elle, il est important de ne pas opposer les femmes ou hommes et "d'aider les femmes à se libérer, à se sentir plus fortes".