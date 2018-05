publié le 27/05/2018 à 02:26

Pour parler du duo Madame Monsieur, Yann Moix n'aura pas hésité à inventé un mot : la "christophemaéisation". Invités sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 26 mai, Émilie Satt et Jean-Karl Lucas venaient présenter - et défendre - leur album Vu d'ici, sorti fin avril.



Un opus qui n'a pas totalement convaincu le chroniqueur de Laurent Ruquier. S'il salue les couplets des chansons, agréables à écouter grâce notamment à la voix d'Émilie Satt, Yann Moix explique détester les refrains. "J'ai aimé l'album, mais dès que le refrain arrive je mets mes boules Quies", a lancé le chroniqueur, qui attribue un 13/20 à Vu d'ici. Et d'ajouter : lors des refrains, "ça se 'Christophe Maéise' (...). Et pour moi, entre mourir et écouter du Christophe Maé...". Une comparaison qui ne sonne donc pas comme un compliment dans la bouche de Yann Moix...

Toutefois, le chroniqueur a salué leur passage au concours de l'Eurovision, à l'issue duquel le duo tricolore a terminé à la 13e place avec leur morceau Mercy, qui raconte l'histoire d'une petite fille née sur le pont d'un bateau en Méditerranée. "C'est le seul sujet dont l'Europe ne veut pas entendre parler. Arriver treizièmes avec une chanson sur les migrants, franchement bravo !", a ironisé Yann Moix.

En duo sur scène comme dans la vie, Émilie Satt et Jean-Karl Lucas le sont depuis de nombreuses années. Interrogés sur leur relation, les deux musiciens expliquent être ensemble depuis onze ans. "On aurait pu se croiser", réagit alors Yann Moix.



Et Laurent Ruquier de lancer : "Vous auriez pu finir avec Yann Moix". Ce à quoi le principal intéressé rétorquera : "les refrains [de l'album NDLR] auraient été réussis, au moins".