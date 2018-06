publié le 24/06/2018 à 15:35

Les propos de Nicolas Dupont-Aignan sur la politique migratoire de la France ne passent pas. Invité de l'émission hebdomadaire On n'est pas couché, samedi 23 juin, le président de Debout la France s'est attiré les foudres des chroniqueurs et des invités alors qu'il évoquait la question migratoire. "J'estime que notre pays est colonisé (...) économiquement, religieusement et migratoirement par les migrants qui arrivent sur notre sol", a notamment lancé le candidat à la dernière élection présidentielle.



Mais la tension est encore montée d'un cran lorsque Nicolas Dupont-Aignan a épinglé ses interlocuteurs sur "les beaux quartiers" dans lesquels ils vivent prétendument : "Si j'avais été élu en 2017, j'aurai laissé s'installer les camps de migrants au jardin du Luxembourg, chez madame Angot".

Une sortie qui a provoqué l'ire de la principale intéressée mais aussi de Laurent Ruquier. "C'est formidable, il suffit d'attendre 25 minutes pour que votre vrai visage explose... Vous êtes pire que Madame Le Pen", a-t-il répondu.



Et l'animateur ne s'est pas arrêté là. Alors que le chef de file de Debout la France évoquait un quartier difficile de sa circonscription de l'Essonne, Laurent Ruquier s'est emporté : "Vous y vivez vous ? Non ? Ah tiens, vous non plus. Alors taisez-vous vous aussi (...) Vous croyez que je suis né où ? Que je viens d’où ? Dans un HLM, monsieur".



Assurant qu'il n'a pas "toujours gagné la vie qu'il gagne" actuellement, le patron d'On n'est pas couché a vertement critiqué les "préjugés" de son invité politique du jour. "Vous n’étiez sûrement pas en HLM vous quand vous étiez enfant. On sait d’où on vient et on n’oublie pas d’où on vient. Alors, arrêtez de nous balancer que l’on fait partie d’une caste ou je ne sais quoi !", a conclu Laurent Ruquier, particulièrement énervé.