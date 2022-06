"On est en direct" : "Laurent Ruquier, vous avez marqué l'époque" déclare Léa Salamé

L'émission "On est en Direct", présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé

Après seize saisons passées en deuxième partie de soirée, le samedi, sur France 2, Laurent Ruquier tire sa révérence, après un dernier numéro de On est en direct, qu'il co-animait avec Léa Salamé. Cette dernière devrait reprendre la case à partir de la rentrée.

À quelques minutes de la fin de l'émission, Laurent Ruquier a, d'abord, tenu à remercier les téléspectateurs : "Merci pour votre fidélité durant toutes ces années. Je vous retrouverai, et j'espère que vous serez présents, sur France 2, à la rentrée, entre autres sur Les Enfants de la Télé et d'autres projets sur lesquels on travaille" et a eu un petit mot pour sa co-présentatrice : "La saison prochaine, vous pourrez suivre l'émission avec Léa Salamé, à qui je souhaite bonne chance."

Et l'animatrice de lui répondre : "Je voudrais dire, au nom de millions de Français, que vous avez marqué les samedis soir des Français et que vous avez marqué l'époque. Il y a eu tellement de moments de télé, de débats de société avec vous. Vous avez mis en lumière des centaines d'artistes qui n'étaient pas connus (...) et vous leur avez donné leur chance". Elle a également souhaité lui adresser un message personnel : "J'ai toujours plaisir à travailler avec vous. Sur On est en direct et On n'est pas couché, j'ai eu un vrai plaisir. Vous allez me manquer."

