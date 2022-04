"Les Grosses têtes" ont 45 ans : les questions étaient-elles plus difficiles avant ? Laurent Ruquier répond

C'était mieux avant... Ou pas. Laurent Ruquier était l'invité des Auditeurs ont la paroleà l'occasion des 45 ans des Grosses têtes ce vendredi 1er avril. L'animateur est revenu face à Pascal Praud sur l'histoire de l'émission en évoquant les prestigieux sociétaires qui l'ont composée, dont certains avaient une culture immense et une dimension intellectuelle certaine. De quoi laisser penser à Pascal Praud que les questions posées à l'époque étaient "plus ardues il y a 45 ans que maintenant".

Une affirmation à laquelle Laurent Ruquier a apporté un bémol. "Je peux vous dire honnêtement oui et non", a expliqué l'animateur. "On m'a parfois transmis les fiches des Grosses têtes précédentes (...) à l'époque on n'avait pas Wikipédia pour vérifier les questions et les réponses", indique Laurent Ruquier avant de confier que "vous êtes obligés de mettre à la poubelle 90% des questions et des réponses à l'époque". "La plupart sont fausses ou erronées", assure-t-il.