publié le 09/01/2021 à 18:55

Pour son nouveau numéro de On est (presque) en direct, le premier de 2021, Laurent Ruquier recevra de nombreux invités samedi 9 janvier, à partir de 23h30. Parmi eux, Jane Birkin viendra présenter son nouvel album Oh ! Pardon tu dormais... Toujours dans la musique, mais dans une toute autre ambiance, Martin Solveig sera aussi présent. Le DJ évoquera sa nouvelle application, Alma Studios.

Pendant la soirée, les téléspectateurs pourront (re)découvrir le gagnant de l'édition 2020 de The Voice, Abi Bernadhot, qui viendra interpréter son titre C'est ma chance. De son côté, le duo Terrenoire présentera Les Forces contraires.



Pour le face à face de cette semaine, l'animateur recevra une infectiologue. Karine Lacombe sera chargée de permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre les recherches effectuées sur le coronavirus et les vaccins.



La littérature occupera également une grande place dans cette émission. L'écrivain Philippe Besson présentera son dernier ouvrage, Le dernier enfant. Le réalisateur Maurice Barthélemy parlera quand à lui de son livre Fort comme un hyper sensible. Enfin, le médecin Philippe Charlier, qui a lui aussi publié un nouveau livre, sera lui aussi de la partie avec Vaudou : L'Homme, la nature et les Dieux.

L'art culinaire ne sera pas oublié avec François-Régis Gaudry et Nathalie George. L'humour non plus, puisque Laurent Ruquier recevra Laura Calu et Julien Essome sur le plateau.