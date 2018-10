publié le 09/10/2018 à 12:36

Plusieurs stars se sont joints aux milliers d'anonymes qui rendent hommage à la petite Augustine sur les réseaux sociaux. L'enfant de 4 ans est décédée des suites d'un cancer du cerveau incurable, décelé il y a seulement deux mois.



L'Association Wonder Augustine racontait le quotidien de la petite fille et son combat contre la maladie sur Facebook, et dans un dernier message il a été annoncé le décès de son enfant. "Wonder Augustine est partie... Tranquillement au son de sa musique (Dumbo de Vianney), dès les premières notes, son souffle s'est arrêté... Nous étions avec elle".

Plusieurs milliers de messages de soutien d’anonymes ont immédiatement afflué sur les réseaux sociaux. Et plusieurs personnalités ont participé à ces hommages, notamment l'acteur Omar Sy, le footballeur Benjamin Pavard (dans une story Instagram) ou encore le chanteur Vianney.

Bon voyage au pays des anges Augustine ¿¿

tu es et resteras une leçon d’amour et de courage pour nous tous.

Mes pensées et prieres pour toi et tes proches. #WonderAugustine pic.twitter.com/gdt0flY38z — Omar Sy (@OmarSy) 8 octobre 2018

Je ne connaissais pas Augustine mais pense à elle aujourd’hui. Que son cœur d’enfant ne cesse de rayonner en chacun de nous, et que son courage nous inspire au quotidien.

J’ai eu la chance de croiser des WonderEnfants, ils sont de ceux qui nous élèvent. Merci Augustine ¿¿¿¿ https://t.co/nzLUI8hLkw — Vianney (@VianneyMusique) 9 octobre 2018