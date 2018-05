et Le Service Culture

publié le 16/05/2018 à 11:19

Festival de Cannes 2018 : jour 9. Parmi les rencontres hollywoodiennes de ce mercredi 16 mai, on retrouve John Travolta sur la Croisette. Barbe de 3 jours, cheveux poivre et sel, l'acteur américain est à l'honneur dans la ville cannoise pour plusieurs raisons.



La star internationale a présenté la veille en avant-première son nouveau film Gotti, un biopic dans lequel il incarne John Gotti, un parrain de la mafia new-yorkaise des années 80. Cet après-midi, il donnera une masterclass sur sa carrière et le cinéma, avant de lancer ce soir la projection du film mythique Grease sur la plage de Cannes.

Le festival de Cannes fête cette année les 40 ans de Grease sorti en 1978. Un long-métrage musical devenu culte pour l'acteur. "C'est un des films dont je suis le plus fier parce que ça a été un cadeau pour toutes les générations". (...) "Rien que moi j'ai dû le voir une quinzaine de fois", assure l'interprète de Danny Zuko.

De Grease à Pulp Fiction, en passant par Saturday Night Fever, John Travolta a conquis le public à travers de nombreux succès qui se sont inscrits dans la culture populaire. "C'est une telle satisfaction de rendre les gens heureux".