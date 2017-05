Olivia Newton-John, la star de "Grease", se bat de nouveau contre le cancer

publié le 31/05/2017 à 12:08

C'est une triste nouvelle pour Olivia Newton-John, la célèbre interprète Sandy de Grease. La chanteuse et actrice de 68 ans a dévoilé le 30 mai qu'elle souffre de nouveau d'un cancer du sein, via son compte Facebook. Elle a été contrainte d'annuler sa tournée de juin 2017 au Canada et aux États-Unis. "Les douleurs de dos qui avaient initialement obligé Olivia Newton-John à reporter la première partie de sa tournée sont en fait un cancer du sein dont les métastases ont atteint le sacrum [situé entre les deux os iliaques pour former le bassin osseux]", peut-on lire sur son compte.



C'est un nouveau combat 25 ans après avoir gagné une première fois contre le cancer. Olivia Newton-John va suivre une radiothérapie en complément de méthodes naturelles : "J’ai choisi mes traitements après avoir consulté mes docteurs, thérapistes et l’équipe médicale du centre de recherche contre le cancer à Melbourne", poursuit-elle dans son message.

Olivia Newton-John se soignera ainsi dans sa ville d'adoption et dans le centre de recherches qu'elle a fondée en 1992, après avoir été diagnostiquée pour son premier cancer du sein. Sur son compte Facebook, ses fans lui ont envoyé des "vœux de rétablissements" et "beaucoup d'amour" pour la soutenir dans cette épreuve.