Jim Morrison : "On ne m'a pas donné assez d'amour"

publié le 22/06/2019 à 15:00

James Douglas Morrison, voit le jour en 1943 à Melbourne Beach, sur la côte de Floride. Jusqu'à l'age de ses quinze ans, Jim Morrison va déménager dix huit fois au gré des affectations de son père militaire, Steve Morrison, qui sera dans quelques années le plus jeune amiral de la flotte américaine.

Chez Steve et Clara Morrison règne la sévérité. On ne fête jamais les anniversaires, et les témoignages d'affection sont rares. Pas de châtiments corporels mais les trois enfants du couple, deux garçons, une fille, sont priés de marcher droit. Jim, l'aîné, devient ainsi le premier des souffre-douleurs. Enfant solitaire, privé d'amis de son âge à cause des déménagements incessants, réfractaire à la discipline, timide et inquiet.

Jim Morrison grandit sans bruit avec ses livres et ses superstitions. Beau garçon, bon nageur, longiligne et musclé. A 18 ans, il mesure déjà 1 mètre 82 pour 60 kilos. Il plait aux files, a même une première petite amie attitrée, Tandy Martin, qui lui fait découvrir les clubs de jazz, lui qui écoute en boucle Elvis Presley et Frank Sinatra. Devenu célèbre, il déclarera un jour:" Je ne suis pas un nouvel Elvis même s'il est mon second chanteur favori. Frank Sinatra reste mon préféré".

A l'école Jim Morrison répète à qui veut l'entendre qu'un jour il sera célèbre, et volera de ses propres ailes... Son père l'envoie alors en Floride, dans un institut universitaire qui ressemble une maison de redressement. Mais ce qui devait être une prison, sonne comme le début d'une longue cavale pour Jim Morrison.



Etudiant en histoire de l'art, option théâtre, Jim Morrison est un chien fou qui aime le danger. Difficile de lui résister même si avec lui, entre bars mal famés et maisons de passe à la frontière mexicaines, les expériences sont toujours extrêmes. Deux mois après l’assassinat du président Kennedy, Jim entre à U.C.L.A., l'université de Los Angeles, et s'inscrit au département cinéma. C'est ici que la musique, cette fois, va définitivement lui mettre la main dessus.

La rencontre à la fac avec un étudiant qui joue de la guitare et des claviers dans les bars, Ray Manzarek, puis deux autres larrons, John Densmore, Robbie Krieger, va consacrer la naissance d'un nouveau groupe qui s'appellera tout simplement The Doors..