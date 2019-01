Barbara: "Si je ne chante pas, je meurs"

publié le 19/01/2019 à 14:30

Barbara chantait la mélancolie, le temps qui s'enfuit, les souvenirs fanés mais elle n'était jamais triste. Et ne se retournait jamais sur le passé... Barbara était tout de noir vêtue..Mais ne portait aucun deuil. Si ce n'est celui d'une enfance saccagée dont elle ressentit toute sa vie la blessure incandescente.



Dans les cabarets belges, Barbara fait l'apprentissage de la scène...Avec des hauts et des bas...Même la police s'en mêle...Menacée d'expulsion car elle a ni papiers, ni permis de travail, ele trouve la parade en se mariant avec Claude Sluys...Des noces bidon qui dureront officiellement sept ans, jusqu'à un divorce tout à fait amical...



En cette toute fin des années cinquante, il est temps pour Barbara de devenir une vraie chanteuse. Elle n'est plus du tout la même femme... Les yeux sont parfois outrageusement maquillés, les cheveux, noirs sont coupés très courts. Ainsi surgit Barbara à Paris, forçant la porte des théâtres et des cabarets. L'Ecluse, où il y a quelques années elle servait les clients et où désormais on la surnomme la chanteuse de Minuit tant elle apparaît tard sur scène. Les Trois baudets, Chez Moineau. Elle interprète Brassens, Mouloudji, un peu de Brel mais le succès se laisse désirer. Barbara s'acharne, travaille, se démène même si elle a parfois le sentiment qu'elle ne sera peut-être qu'une artiste de passage...

