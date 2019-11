Niels Arestrup: "Je n'ai jamais été autant amoureux d'un rôle !"

publié le 06/11/2019 à 16:12

Après avoir fait un triomphe à New York et remporté pas moins de six Tony Awards, la pièce Rouge se joue enfin en France, depuis le 12 septembre au théâtre Montparnasse. Niels Arestrup, immense acteur récompensé par trois Césars, et le jeune Alexis Moncorgé y campent l'artiste plasticien Mark Rothko et son assistant Ken.



Dans la pièce, les deux hommes s'affrontent verbalement dans l’atelier de Rothko, alors que le très chic restaurant new-yorkais Four Seasons vient de passer commande de plusieurs toiles au maître. L'occasion d'un échange vif et passionnant sur l'art, l'argent, la compromission...

Interrogé par Stéphane Bern et son équipe, Niels Arestrup explique pourquoi il est tombé "amoureux" de ce monstre sacré de l'art, personnage rugueux, dont l'exigence fait écho à la sienne. Alexis Moncorgé, récompensé par le Molière 2016 de la révélation théâtrale, nous dit son bonheur de partager la scène avec un tel acteur et comment il s'émancipe peu à peu, grâce à son talent, de son encombrante généalogie...

Affiche ROUGE Crédit : Théâtre Montparnasse

"New-York, fin des années 50, Mark Rothko se retrouve dans son atelier, aux prises avec la commande de vastes peintures murales que vient de lui passer le fameux restaurant du Four Seasons. Rothko donne des instructions à Ken, son assistant, pour mélanger les peintures, assembler les châssis, préparer les toiles... Le jeune homme n'hésite alors pas à remettre en question les grandes théories du maître sur l'art, jusqu'à l'accuser d'hypocrisie et de compromission mercantile.

Une joute verbale passionnée puis volcanique s’engage alors entre les deux hommes..."

Avec: Niels ARESTRUP et Alexis MONCORGÉ

Pièce de: John LOGAN

Version française de: Jean-Marie BESSET

Mise en scène: Jérémie LIPPMANN

