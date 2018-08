Nabilla Benatia et Thomas Vergara, mariage en vue

publié le 26/08/2018 à 21:54

Elle a tenu à annoncer la bonne nouvelle à ses fans. Sur Snapchat, Nabilla Benatia a déclaré être officiellement fiancée avec son compagnon, Thomas Vergara. Visiblement émue, la starlette, très suivie sur les réseaux sociaux (3,2 millions d'abonnés sur Instagram), a exhibé une alliance. "Je suis trop contente, on a prévu une date pour notre mariage", a expliqué la jeune femme de 26 ans, avant de revenir sur les détails de la demande en mariage.



"C’est l’aboutissement de tellement d’épreuves qu’on a pu traverser tous les deux. On n’a pas fait tout ça pour rien, on a encore tellement de choses à partager ensemble. Quand il a fait sa demande, la réponse était très simple. Bien sûr que oui. C’est lui et pas un autre, je le sais depuis le premier jour. Je l’ai annoncé à ma grand-mère, c’est que du bonheur. Nous allons nous marier."

Les deux amoureux s’étaient rencontrés en 2013 lors d’une émission de téléréalité. Mais le couple a aussi fait parler de lui dans la rubrique faits divers. En novembre 2014, Nabilla avait poignardé son compagnon. Un acte violent qui lui a valu une condamnation à deux ans de prison, dont six mois ferme. Le couple, qui s’était officiellement séparé l’an dernier, s’est donc reformé pour de bon. Et c’est parti pour durer.

