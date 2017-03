Jean-Vincent Placé pose avec Nabilla en soirée et lui confie son admiration

publié le 10/03/2017 à 14:40

Le Palais de Tokyo a été le témoin d’une rencontre pour le moins inattendue dans la soirée du 9 mars. Alors que la star de télé-réalité Nabilla Benattia dînait au restaurant, Monsieur Bleu avec son compagnon Thomas Vergara, le célèbre couple a fait la rencontre d’un invité surprise : Jean-Vincent Placé. Le secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification a sauté sur l’occasion pour confier à la sulfureuse starlette tout le bien qu’il pensait d’elle.



L’ancien sénateur d’Europe Écologie - Les Verts a ainsi confié à la jeune femme qu’il l’a trouvait "fraîche" et "généreuse". Sur une vidéo postée par Thomas Vergara sur le réseau social Snapchat, on aperçoit que le secrétaire d’État ne peut littéralement plus lâcher Nabilla lors de cette rencontre.



"Il ne la lâche plus", s'amuse Thomas Vergara en filmant la scène. "Il a dit 'je te kif'" ajoute-t-il en légende de sa vidéo sur son compte Snapchat. Après avoir pris un mauvais départ avec le tennisman Stan Wawrinka, le sénateur écologiste a enfin réussi son entrée dans le "star system".

Jean-Vincent Placé et Nabilla au Palais de Tokyo (Paris) le 9 mars 2017. Crédit : Capture Snapchat