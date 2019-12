Mort Shuman et ses nuits bercées par l'alcool

publié le 14/12/2019 à 18:26

Mort Shuman ne fut jamais une star, mais un travailleur clandestin de la chanson : un homme qui fabriquait des tubes à la chaîne… Trop modeste pour en revendiquer l'éclatante paternité. Quand il devint “Papa Tango Charly”, il s'amusa de cette célébrité tout en se dirigeant, plein sud, vers le triangle des Bermudes...



Mortimer Schuman est né dans le Brooklyn d'avant guerre. Un quartier où les New Yorkais viennent s'amuser au parc d'attraction de Coney Island, et déguster des crèmes glacées sur la plage. Brooklyn est le quartier de prédilection des immigrés juifs d'Europe de l'Est, comme les Shuman, Louis et Esther, qui s'y sont rencontrés, après avoir quitté leur Pologne natale pour venir aux Etats-Unis.



Mort Shuman, garçon déjà bien plus grand et bien plus costaud que tous ceux de son âge, grandit dans un appartement tout près de la mer. Il ne parle que yiddish comme presque tout le monde à Brooklyn. L'anglais, qu'il n'apprend qu'à la fin de l'école primaire, lui sert à quitter le quartier et filer vers les lumières de Manhattan. Le Français, dont il adore les sonorités exotiques, sera bientôt sa troisième langue...