publié le 26/06/2018 à 12:59

The "Old Man" s'en est allé. Richard Harrison, véritable emblème du show Pawn Stars, est décédé ce lundi 25 juin à l'âge 77 ans. Son magasin de prêt sur gages et d'antiquités est au centre de l'émission à succès.



Dans un communiqué, son fils Rick, qui apparaît également dans l'émission, a fait part de son émotion. "C'est avec le cœur lourd que nous apprenons le décès de Richard Benjamin Harrison ce matin. Il était entouré de sa famille aimante ce week-end et est parti paisiblement. Sa famille et ses fans se souviendront de lui comme du meilleur père, grand-père et arrière grand-père que vous puissiez avoir, bien que parfois grincheux (mais toujours aimant), souvent sarcastique, et comme la voix de la raison dans l'émission de la chaîne History".

Mondialement connu comme le "Vieux", Richard Harrison était un fin négociateur et avec son fort caractère.

Un magasin à Las Vegas devenu star de la télé-réalité

Dans son magasin, une vieille photo en noir et blanc est accroché au mur. On y voit Richard Harrison dans un uniforme de l'US Navy, où il a servi pendant 20 ans, de 1958 à 1979.



De retour sur la terre ferme, "The Old Man" s'établit à Las Vegas dans les années 1980. Si son magasin est désormais connu dans tous les États-Unis et au-delà, l'ouvrir n'a pas été une partie de plaisir. Pendant près de 10 ans, Richard Harrison s'est battu pour obtenir une licence l'autorisant à ouvrir son commerce.



En 2010, il raconte au journal Las Vegas Weekly : "Dans les années 50, les vieux [commerçants, NDLR] avaient adopté une loi interdisant à la ville de délivrer de nouvelles licences avant que la ville ne dépasse les 250.000 habitants". À cette époque, Las Vegas compte environ 20.000 âmes. Le "Vieux" passe ainsi plusieurs années à harceler la mairie pour connaître le décompte exact de la population de la ville. C'est finalement en 1989 que Richard Harrison obtient l'autorisation d'ouvrir son magasin : "J'étais le premier à l'obtenir !" s'est-il vanté auprès du Las Vegas Weekly.



Trente ans plus tard, le Gold & Silver Pawn Shop et Richard Harrison connaissent la gloire. La chaîne de télévision History l'approche en 2009 pour faire un show de télé-réalité autour de ce magasin dans lequel travaillent trois générations d'une même famille : Richard Harrison, son fils Richard Kevin Harrison dit « Rick », et Richard Corey Harrison dit « Big Hoss », petit-fils du "Vieux".



Le commerce qui se contentait à ses débuts de 70 clients par jour, se retrouve ainsi sous les projecteurs. Pawn Stars est rapidement devenu le programme à succès de la chaîne History. Plus de 4.000 personnes se pressent quotidiennement au porte du magasin. Entre chineurs d'antiquités et vendeurs de babioles, beaucoup de curieux sont attirés par le personnage de Richard Harrison.

Un caractère "sarcastique" et "grincheux"

Son fils lui-même le décrit ainsi. Car "The Old Man", avec son style de parrain dans son costume trois pièces noir, est connu pour son franc-parler.



Lorsque les équipes de History sont venus le chercher, Richard Harrison leur aurait répondu : "Vous êtes gentils mais laissez mon commerce comme il est", a confié un ami de la famille à Las Vegas Weekly. Pas question de changer quoique ce soit à son magasin, les producteurs doivent alors composer avec la personnalité du propriétaire.



De même, de nombreuses grandes enseignes ont approché le patriarche pour racheter son commerce. Malgré les offres alléchantes, le patriarche a toujours refusé de céder son magasin. "Les chaînes de magasin ont des employés de 18, 20 ou 22 ans", a-t-il expliqué à Nevada Magazine. "Ici, on a à nous trois 63 ans d'expérience derrière nous ! Alors excusez-moi, mais on sait ce qu'on fait."



L'argent des grands groupes, il n'en veut pas. Mais celui des vendeurs l'intéresse. "À mon âge, tout ce qui m'intéresse de collectionner, ce sont les billets de 100 dollars", avait-il avoué dans un épisode.

Le roi de la négociation

Comme il l'a dit lui-même, Richard Harrison a le négoce dans le sang. "À 13 ans, j'ai découvert que si une cuillère à l'inscription "Sterling", elle vaut de l'argent. Alors je tournais dans les trocs pour en dénicher 20 par jour et me faire 100 dollars rien qu'avec des cuillères", s'est-il confié à Las Vegas Weekly. C'est donc ce qu'il aura fait toute sa vie.



Dans le magasin, il rode sa stratégie avec son fils. Pour acheter au meilleur prix, il montre d'abord un fort intérêt dans ce que lui apporte le client. Puis il se met à pointer tous les défauts de l'objet en question, et propose d'appeler un ami expert pour l'évaluer. Résultat : il obtient ce qu'il veut à prix de vente bien inférieur aux espoirs des vendeurs.



Il s'est aussi montré dur en affaires avec History. Le "Vieux" a établi des règles non négociables pour l'émission : sa femme et son fils de 6 ans n'apparaîtraient jamais à l'écran. "J'ai vu comment la télé peut bousiller un gamin", a-t-il justifié. "Et si ma femme ne veut pas être dans l'émission, alors elle ne sera pas dans l'émission". Point final.