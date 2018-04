publié le 12/04/2018 à 18:51

En concurrence avec les villes d'Angers, Orléans, Chamonix et Saint-Émilion, c'est finalement Colmar qui a été choisie par la chaîne de télévision chinoise Hunan TV, pour le tournage de la deuxième saison d'une émission à succès, baptisée Chinese Restaurant.



Ce programme de télé-réalité, diffusé sur la deuxième chaîne chinoise en terme d'audience (elle revendique 240 millions de téléspectateurs ndlr), met en scène six célébrités du pays devant gérer de A à Z un restaurant de la ville. Achat des produits, cuisine, service... Ils devront se débrouiller seuls.



Lors de la première saison, qui avait permis à la chaîne de réaliser ses meilleures audiences en juillet dernier, les téléspectateurs chinois avaient notamment pu voir à l'oeuvre l'actrice et chanteuse Zhao Wei, l'une des grandes vedettes du pays, rappelle nos confrères de l'Alsace.



200 personnes attendues pour le tournage

Le tournage, qui devrait mobiliser 200 personnes dans la cité alsacienne doit commencer d'ici un mois et doit durer un mois et demi, toujours selon le quotidien local. La production a jeté son dévolu sur le quartier pittoresque de la Petite Venise pour y installer ses candidats, qui joueront les cuistots au sein du Bistrot des lavandières, selon France 3.

C'est le maire de Colmar, Gilbert Meyer, qui a annoncé la bonne nouvelle à ses administrés sur son compte Facebook en ce début de semaine. "Le choix de Colmar confirme une nouvelle fois l’attractivité que la ville exerce au plan international", s'est réjoui l'édile de cette commune qui compte plus de 70.000 habitants.