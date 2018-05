publié le 27/05/2018 à 17:48

Un timbre reconnaissable parmi la pléthore de voix de l'audiovisuel, une moustache malicieuse et beaucoup d'esprit... Pierre Bellemare, qui s'est éteint samedi 26 mai à l'hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine), occupait une place singulière à la télévision comme à la radio. Ce conteur-né l'a démontré à plusieurs reprises dans sa carrière, et notamment lors de ses passages dans Les Grosses têtes.



Pierre Bellemare a participé à l'émission emblématique de RTL de 1992 à 2013. En 2009, il avait repris son rôle de conteur sur RTL avec ses Incroyables histoires. Dans les extraits sonores disponibles ci-dessus, il narre avec un talent qui lui est propre une anecdote le concernant, et tente un télé-achat dont lui seul à le talent dans le studio des Grosses Têtes.