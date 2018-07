publié le 27/05/2018 à 18:23

Journaliste, animateur de radio et conteur, Pierre Bellemare est décédé ce samedi 26 mai à l'âge de 88 ans. Alors que les hommages de tout horizon son fils Pierre Dhostel se confie au micro de RTL à propos de son père.



Pierre Bellemare était dans le privé "quelqu'un de très attentif. Attentif à sa famille, très éveillé, très cultivé et nous adorions écouter papa nous raconter des histoires", confie Pierre Dhostel, qui a suivi les pas de son père à la télévision.

"Les médias prenait 98% de sa vie", selon son fils, "c'est un homme aux multiples facettes, et la radio a été un des médias qu'il a préféré, les histoires qu'il racontait en radio étaient beaucoup plus fortes. Parce il avait cette voix qui était beaucoup plus prenante en radio", confie-t-il.

"La dernière partie de sa vie a été sa récréation. Chanter, c'est une envie qu'il avait depuis toujours". L'homme de médias qu'il était, est monté sur scène et a tourné dans plusieurs films à grand succès comme OSS 117 : Rio ne répond plus en 2009, mais aussi dans Les Tuches en 2011. "Il manque beaucoup à sa famille et je pense qu'il manquera aussi au public français d'après tous les témoignages aujourd'hui. Il aurait été très ému de cet hommage".