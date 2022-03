Mort de Jean-Pierre Pernaut : "TF1 lui doit énormément", affirme Julien Courbet

Jean-Pierre Pernaut, l'ancien présentateur vedette du journal de la mi-journée de TF1 est mort le 2 mars 2022, à 71 ans. Il souffrait notamment d'un cancer du poumon. Natif de Picardie, il était le véritable ambassadeur des régions de France dans ses journaux. Et depuis l'annonce, les hommages de ceux qui l'ont connu se multiplient dont Julien Courbet qui produisait son émission Combien ça coûte ?



"J'ai commencé par être jeune animateur. J'invitais des personnalités dont Jean-Pierre Pernaut. J'insiste là-dessus parce que j'en ai connu des invités qui faisaient des caprices, qui avaient des exigences. Cet homme-là, il arrivait tout seul, il n'avait pas de chauffeur, il n'y avait rien, se souvient l'animateur de Ça peut vous arriver sur RTL. Après, comme on a sympathisé, qu'on avait un peu la même fibre - il était très proche des préoccupations du quotidien - je lui ai proposé de faire une émission sur les aberrations administratives. Inutile de vous dire que dans son regard, j'ai vu que ça pétillait parce qu'il adorait ça. C'était le spécialiste des ronds-points qui coûtaient 10 millions d'euros, des piscines qui n'existaient jamais... C'était le boulot le plus cool de ma vie parce que je n'avais rien à lui dire".



"Sa plus grande leçon ? C'est qu'aujourd'hui, on vit malheureusement dans une génération qui est quand même très prompteur, très j'arrive à la dernière minute, je découvre... Lui, il savait faire un JT sans prompteur, c'est quand même une responsabilité énorme. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. On parle de guerre... Donc, la plus belle leçon, c'est la leçon de professionnalisme. On ne peut pas tricher à la télé. Cette popularité, elle transpirait à travers l'écran. (...) TF1 lui doit énormément. Il a été le journal de 13h le plus regardé d'Europe. Pas de France, d'Europe, souligne Julien Courbet. On peut être simple et on peut réussir de grandes choses. C'est ce qu'il a fait."

