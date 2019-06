publié le 26/06/2019 à 18:15

L'Europe fait face à un grand choix ce mercredi 26 juin. Celui du bel homme avec la finale de Mister Europe 2019, qui a lieu à Paris. Et un Français a toutes ses chances.



3.000 candidats venant de 52 pays de l'aire européenne se sont portés candidats. Tous devaient être majeurs, avoir moins de 35 ans, faire plus d'1 mètre 80 et... être célibataire. Parce que pour être élu, Mister Europe doit être "l'homme que les filles rêvent d'épouser et que les parents rêvent d'avoir comme gendre", d'après le site internet de l'événement.

Une sélection de candidats a été proposé au vote des européens qui ont sélectionné 6 garçons qui défileront ce soir pour la finale autour d'un dîner-spectacle sur les bateaux-mouches, qui fêtent cette année leur 70 ans.

Âgé de 24 ans, Hugo Beaumont représentera la France cette année. Cet originaire d'Aix-en-Provence chantera du James Brown pour l'occasion. "Cela pourrait m'ouvrir des portes pour devenir mannequin. Et surtout, si je gagne, je serais fier de représenter Paris et la France", explique l'étudiant en marketing au Parisien.