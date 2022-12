Miss France 2023 : qui est Océane Le Goff, Miss Nouvelle-Calédonie ?

Océane Le Goff est une jeune femme de 26 ans bien décidée à réaliser ses rêves. Déterminée, la Miss Nouvelle-Calédonie a annoncé, comme nombre de ses concurrentes, vouloir défendre une cause pendant sa campagne pour l'écharpe nationale. Pour la Miss âgée de 26 ans, c'est une situation médicale méconnue qui accompagne son parcours : le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), un trouble menstruel méconnu touchant 1 femme sur 7 et première cause d’infertilité. Elle a expliqué à nos confrères de Paris Match qu'elle comptait bien mettre les projecteurs sur cette cause et "transformer les sujets tabous en sujets de société".

Celle qui explique adorer la couture pourra certainement utiliser ses compétences dans sa carrière de Miss où la mode tient une part importante. Interrogée sur ses modèles parmi les anciennes Miss France, Océane Le Goff n'a pas hésité avant de choisir sa préférée : "Marine Lorphelin ! Je me retrouve dans sa personnalité et ce qu’elle dégage : élégante et éloquente. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer à Nouméa puisqu’elle vit entre la Nouvelle-Calédonie et la France."

Parmi la trentaine de candidates, Océane Le Goff est la plus âgée des Miss en compétition. Elle mesure 1m73 et est diplômée d'un Bachelor de gestion et de commerce. Celle qui est aujourd'hui conseillère de clientèle dans le secteur bancaire a créé une entreprise de garde d'enfants en Nouvelle-Calédonie et cette expérience professionnelle lui sera certainement d'une grande aide.

