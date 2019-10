Miss France 2020 : qui est Solène Bernardin, élue Miss Franche-Comté 2019 ?

publié le 21/10/2019 à 01:02

La région Franche-Comté a sa nouvelle Miss. Solène Bernardin a été élue, ce dimanche 20 octobre à Besançon, en devançant ses 13 concurrentes. Âgée de 23 ans, elle mesure 1,76m et est étudiante en management.

Adepte de fitness et de pâtisserie, l'objectif de la jeune femme est d'ouvrir une chaîne de restaurants, indique l'Est Républicain. Elle qui aime voyager, et a d'ailleurs déjà visité les Etats-Unis, l'Asie et l'Australie, a également conscience de son amour pour sa région.

Et Solène Bernardin n'est pas vraiment une novice en matière de concours de beauté. Elle a en effet été sacrée Miss Haute-Saône 2016, ainsi que troisième dauphine de Miss Franche-Comté 2016.

Ce samedi soir, elle a été couronnée ce soir par Vaimalama Chaves, actuelle Miss France, à qui elle tentera de succéder lors de l'élection nationale de Miss France 2020 qui se tiendra au Dôme de Marseille le samedi 14 décembre.