publié le 12/10/2019 à 04:12

Seulement neuf jours après avoir été sacrée Miss Ardennes 2019, Lucille Moine, 18 ans a été élue Miss Champagne-Ardenne 2019 ce vendredi 11 octobre à Troyes (Aube), devant pas moins de 1.300 personnes, selon L'Union.



La jeune femme, émue, a confié "ne pas encore réaliser ce qu'il se passe". Elle représentera sa région le 14 décembre prochain au au Dôme de Marseille, lors de la grande finale du concours Miss France.

Originaire de Charleville-Mézières (Ardennes), Lucille Moine, qui a passé son bac l'été dernier étudie désormais l'événementiel et le tourisme dans une école internationale de Reims, nous apprend la radio RVM. Contrairement à beaucoup de ses rivales, devenir Miss n'était pas un rêve de petite fille pour elle.

"Au départ, je ne voulais pas m’inscrire au concours, on est venu me chercher, on m’a convaincue de me lancer. Et je ne regrette pas, c’est une expérience cool à vivre", confiait-elle à L'Ardennais juste après avoir remporté la couronne de Miss Ardennes, le 3 octobre dernier.