publié le 12/10/2018 à 14:28

Elle ne réalisera pas son rêve. Meggy Pinte, élue Miss Pévèle 2017 ne pourra pas participer à l’élection de Miss Nord-Pas-De-Calais qui se tiendra samedi 13 octobre 2018. C'est par le biais d'un tweet mettant en lumière un long texte de la candidate de 24 ans, publié le 9 octobre 2018, que le comité d'organisation du concours a révélé la nouvelle.



"Il est temps pour moi de vous annoncer que je ne suis plus candidate pour Miss Nord-Pas-De-Calais. Il a été décrété qu’en raison de désaccords juridiques (concernant mes anciennes expériences en tant de Miss Côte d’Opale et dauphine de Miss Aéronautique France), je ne suis pas en adéquation avec la réglementation de la société Miss France", a-t-elle écrit, avant de poursuivre, "Je suis triste et déçue".

Le contrat de la société Miss France stipule en effet que les candidates qui prétendent à la prestigieuse couronne ne doivent et ne peuvent en aucun cas participer à d'autres concours." Plusieurs représentants de la ville de Desvres [ville dont est originaire Meggy Pinte, ndlr] ont manifesté leur mécontentement. "C’est tout simplement honteux. Le déplacement de soutien est malheureusement annulé. Bon courage à Meggy dans cette épreuve". C'est Juliette Watrelot, première dauphine du concours Miss Pévèle, qui participera à l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais.