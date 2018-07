Mireille Darc : "J'ai tellement soif en la vie, je sais que ça va continuer"

publié le 29/03/2017 à 17:24

Le cinéma français a failli perdre l'une de ces figures. En septembre dernier, la santé de Mireille Darc s'est considérablement aggravée à la suite d'une attaque cérébrale obligeant l'actrice à être hospitalisée d'urgence à l'âge de 78 ans. Son mari, Pascal Desprez, confiait alors avoir eu "la peur de sa vie". "Elle a vraiment failli mourir mais ce n'est pas pour cette fois", expliquait-il.



Près de sept mois plus tard, celle qui était la muse de George Lautner, va "très très bien". Au micro de RTL, elle raconte son renouveau : "J'ai repris goût à la vie, au bonheur. Je marche maintenant avec une canne, elle m'aide à marcher, à être vivante, à me tenir debout", lance-t-elle avouant être "très heureuse avec ce genre de canne".

Pourtant, Mireille Darc assure ne pas avoir eu peur de mourir et affiche une confiance inébranlable quant à l'avenir. "Je n'étais pas inquiète, je savais que ça allait aller bien", se remémore-t-elle malgré quelques moments de doute où elle "n'arrivait pas à aller de l'avant, à revivre".

Prise dans cette spirale redoutable, l'actrice n'a pourtant jamais douté. "Il y avait toujours une forme d'espoir. Je me disais que ma vie ne pouvait pas se terminer comme cela". Son mari qui a été à ses côtés durant ces moments douloureux a été d'un soutien sans faille dans sa guérison : "Pascal y a toujours cru. Je savais au fond de moi que les choses ne s’arrêtaient pas vraiment. Que la vie était juste en suspens", se remémore Mireille Darc.



Quand les premiers symptômes apparaissent en septembre, Mireille Darc s'évanouit, perd connaissance et la tournée des hôpitaux débute. "Je voulais me battre chez moi pas à Saint-Anne. On est pas grand chose dans les hôpitaux", témoigne celle qui s'est démenée pour se remettre à marcher malgré cette jambe gauche qui ne répond toujours pas.



Durant ces longs mois d’hospitalisation, Mireille Darc n'est pas seule. En plus de son mari, Alain Delon, son ex-compagnon, et le fil de ce dernier, Anthony restent à son chevet. "Alain plaisantait avec moi, me provoquait pour rigoler en me disant : "je vais connaitre quelqu'un qui va mourir avant moi"". Et d'affirmer dans une belle leçon de vie : "Je suis apaisée. J'ai tellement soif en la vie, que je sais que ça va continuer".



