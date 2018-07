publié le 28/08/2017 à 11:26

C'est l'histoire de deux immenses stars du cinéma français des années 60 et 70, devenus un couple mythique. Mireille Darc, décédée ce lundi 28 août à l'âge de 79 ans, aura marqué le cinéma par ses rôles restés dans la légende mais aussi la mémoire populaire grâce au couple qu'elle a formé avec Alain Delon durant plus d'une décennie.



"On s'est croisés, Alain m'a regardée, je l'ai regardé, on s'est souri, et puis voilà", avait-elle confié dans Gala en 1996. "Ça n'a pas fait tilt. Je l'ai trouvé superbe, mais je ne me suis pas dit : 'Oh ! c'est l'homme de ma vie'. Ensuite, il m'a proposée de tourner avec lui un film qui s'appelle Jeff. C'était en 1968", racontait-elle alors.

"Ça faisait des années déjà que nous nous regardions, sans avoir d'autres relations que des relations d'estime", avait expliqué Mireille Darc à RTL. Alain Delon venait alors de se séparer de Nathalie Delon et vivait une situation difficile sur le plan personnel. "Il était dans une mauvaise période de sa vie. J'étais là, et je me suis attachée à cet homme qui était un homme blessé, qui était un homme à la dérive", a-t-elle révélé.

C'est sur le tournage du film de Jean Herman que l'amour naîtra et durera pendant 15 ans entre les deux acteurs alors à leur apogée. Un couple people, qui apparaîtra souvent en public mais protégera sa vie privée à laquelle tenait particulièrement Alain Delon. Jusqu'en 1983, l'histoire sera belle, le couple solide bien que Mireille Darc ne pouvait donner d'enfants à son compagnon, à cause d'une malformation cardiaque.



Une pierre dans le jardin du couple qui sera sans doute à l'origine de leur séparation. En 1983, Alain Delon rencontre Anne Parillaud sur le tournage de Pour la peau d'un flic, et mettra fin brutalement mais en silence, à ce couple mythique du cinéma français. Une séparation qui n'effacera jamais l'amour entre les deux comédiens. "Si j'avais cessé toute relation avec lui, cela aurait voulu dire que je reniais tout ce que je lui avais promis durant notre histoire", avait indiqué Mireille Darc à Gala. "Les choses que j'ai pu lui dire et celles que j'ai pues entendre de lui n'ont pas été des vérités passagères. Elles ont encore des résonances".