Michel Polnareff : "Je n'ai jamais triché "

publié le 16/03/2019 à 13:30

Michel Polnareff n'a jamais pensé qu'il pourrait mourir un jour, "la mort, dit-il, je n'y crois pas trop". Dès l'enfance, il a donc décidé qu'il serait éternel. Derrière ses lunettes noires, il a ainsi bâti un personnage qui, comme le spectre d'une maison vide, serait un éternel revenant. Car les fantômes ne meurent jamais...



Michel Polnareff est un enfant battu et surdooué. Le piano n'a vite plus aucun secret pour lui. Il apprend plus vite que la musique. Premier prix de solfège à l'âge de douze ans. Et félicitations pour sa voix de cristal au sein de la chorale du collège des Oratoriens. Si son père lui fait peur, il peut se réfugier auprès de sa mère, Simone, une ancienne danseuse.

Avec le rock, Michel Polnareff goûte au vent salé de la révolte. Il ne sera pas pianiste classique, quitte à se facher avec son père... Le jeune musicien bouillonne, ne supporte plus qu'on lui impose une voie toute tracée. Il a d'autres rêves! A tout juste quinze ans, Polnareff décrète ainsi qu'il sera désormais seul aux commandes de son destin. Personne, ni son père, ni Dieu , ni le diable ne lui dictera sa conduit. Il en sera toujours ainsi et il en paiera parfois le prix fort...