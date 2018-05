publié le 28/05/2018 à 16:01

Des armoiries royales qui en disent long sur la personnalité de Meghan Markle. Le palais de Kensington a dévoilé vendredi dernier le blason de la Duchesse de Sussex. Si la conception du blason a été réalisée en étroite collaboration avec le College of Arms, l'emblème représente les origines et le caractère de l'épouse du prince Harry.



Sur le bouclier, le fond bleu représente l'Océan Pacifique au large de la côte californienne, agrémenté de deux rayons dorés qui symbolisent le soleil. On retrouve aussi sous cet écusson des pavots de Californie. Tous ces éléments font référence à l'État de naissance de l'ancienne actrice. On retrouve également trois plumes et un oiseau chanteur qui déploie ses ailes, symbole de la communication et de la puissance des mots.

La demi-couronne (ou le coronet) présente sur les armoiries de la duchesse est agrémentée de deux croix, quatre fleurs de lys et deux feuilles de fraises. Mais le symbole fort de ce blason reste le lion, emblème phare du Royaume-Uni. Avec des armoiries approuvées par la reine Elizabeth II, la jeune mariée adoptée par les britanniques fait désormais partie intégrante de la famille royale.



A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 mai 2018