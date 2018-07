publié le 30/03/2017 à 10:38

Rock en Seine a un nouveau propriétaire : Matthieu Pigasse. Le patron de banque, mais aussi de plusieurs titres de presse (Les Inrocks, Nova, groupe Le Monde) est un visiteur assidu du festival clodoaldien depuis des années. Fan de musique, passionné de rock, l'homme d'affaires se lance dans la musique live en créant LNEI Live, une branche événementielle de sa holding personnelle LNEI (Les Nouvelles Editions Indépendantes). Elle regroupera alors plusieurs festivals comme le festival des inRocKs, les Nuits Zébrées de Radio Nova et donc, Rock en Seine.



L'événement musical qui se tient tous les ans le dernier week-end d'août dans le parc de Saint-Cloud sera toujours dirigé par son directeur actuel et co-fondateur, François Missonnier. Ce dernier sera également le directeur de cette branche LNEI Live. "Avec François Missonnier et Rock en Seine, nous partageons les même valeurs sociales, a expliqué Matthieu Pigasse. C'est aussi un projet politique : nous utilisons l'éducation et la culture pour changer le monde". "Ces investissements sont aussi des coups de cœur, je ne rachèterais pas Rire et Chansons ou Radio Nostalgie", a-t-il ajouté.

Rock en Seine, un festival de plus en plus réputé

"L'acquisition du festival se situe aussi au cœur de la stratégie de LNEI, qui veut devenir un leader de la production de contenu premium, indique-t-il. D'une part, dans l'information, avec Le Monde, L'Obs, Nova et Cheek Magazine. D'autre part dans l'audiovisuel avec notre participation dans Mediawan, créé avec Xavier Niel et (le producteur) Pierre-Antoine Capton, qui vient de racheter le groupe télé AB (Hélène et les garçons) et vise une place de leader dans l'audiovisuel en Europe".



Créé en 2003, Rock en Seine s'est imposé en quinze ans comme l'un des plus grands festivals français de musique, avec 110.000 participants en 2016. En terme de fréquentation, il se place derrière Les Vieilles Charrues à Carhaix (278.000 personnes), Solidays à Paris (200.000) et le Hellfest à Clisson (180.000), mais au coude-à-coude avec Garorock à Marmande et Main Square à Lille.