publié le 03/03/2017 à 14:41

C'est la saison des programmations estivales. Quel festival aller voir cet été ? Chacun dévoile petit à petit les premiers noms qui viendront rythmer les pelouses et scènes pour le plus grand bonheur des festivaliers. Jeudi 2 mars, Solidays a annoncé quelques nouveaux noms à sa programmation déjà prometteuse.



Ainsi, du 23 au 25 juin prochains, le maître du hip-op Mac Miller, le trio L.E.J, les pontes du reggae français Dub Inc, les rockeurs de Cage the Elephant, le rappeur français Georgio et les quatre rêveurs d'Isaac Delusion rejoignent les premiers artistes annoncés. Ces derniers sortent d'ailleurs un deuxième album Rust & Gold le 7 avril, et le concert à Paris le 26 avril prochain à l'Élysée Montmartre est déjà complet.

Parmi les têtes d'affiche de cette nouvelle édition du festival qui se tiendra encore une fois à l'hippodrome de Longchamp, on retrouve : The Prodigy, Kungs, La Femme mais aussi Archive, déjà présent lors de l'édition 2016. Solidays a également invité la chanteuse Imany, le collectif Boulevard des airs, et le rappeur franco-rwandais Gaël Faye.